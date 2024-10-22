سلامة الغذاء: رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية لمنع الغش والتزوير

أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه بدءً من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا الى انه يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذى يترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية

وقال الهوبى إن هذا يأتى في إطار الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة الحصة التصديرية لمصر منها، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وجاء الاجتماع بحضور وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.