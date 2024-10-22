عميد تجارة الأزهر: التحول من الدعم العينى إلى النقدى لابد أن يمر بمرحلة انتقالية

قال الدكتور محمد يونس، عميد تجارة الأزهر والخبير الاقتصادي: إن هناك إحساسا بالقلق لدى الناس من تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني أو السلعي، وهو أمر طبيعي، خاصة في ظل عدم الأمان تجاه تحركات أسعار السلع بالسوق، وبالتالي يشعر المواطن بأنه لا توجد أي سيطرة على الأسعار، وبالتالي فالمقابل المادي مع الدعم النقدي قد لا يفي بطلباته.

الدعم العينى له أهداف أخرى

وأكد الدكتور محمد يونس، فى تصريح لـ “فيتو”، رفضه للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى خاصة أن الدعم العينى له أهداف أخرى، من بينها ترسيخ الانتماء والولاء من جانب المواطن، فضلا عن أن الدعم السلعي يحقق الاستقرار الأسرى لمحدودي الدخل والفقراء، وبالتالى هو أمر مهم جدا، ولكن تصريحات الحكومة يُفهم منها أن الموضوع مسألة وقت وسيتم تطبيق الدعم النقدي، وهذا يعنى أن رغيف الخبز سيتحول للسعر الحر، وهذا ما يُخشى عواقبه.





تجربة المواطن مع الأسعار جعلت المواطن يقلق من الدعم النقدي

وتابع: لابد من الإبقاء على الدعم العينى، ويتم التحول الى الدعم النقدى من خلال مرحلة انتقالية يتم خلالها إعداد قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن تجربة المواطن مع الأسعار وعدم القدرة على السيطرة عليها، جعلت المواطن يقلق من الدعم النقدي.

