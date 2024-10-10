أبرز توصيات ورشة عمل الحزب المصري الديمقراطي حول الدعم العيني والنقدي

عقدت أمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب، محاضرة وورشة عمل حول الدعم العيني والدعم النقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية.

توصيات ورشة عمل المصرى الديمقراطى

وخرجت الورشة بعدة توصيات، أهمها:

1- التأكيد على أن الدعم النقدي له العديد من المميزات على مستوى تحسين مستويات الاستهداف وتقليل الهدر، لكن في ذات السياق فإن التخلي عن الدعم العيني للسلع الاستراتيجية خصوصا الخبز على المدى القصير والمتوسط له مخاطر عديدة، لذا يمكن التحول التدريجي للدعم النقدي لبعض السلع والخدمات بشرط توفر البنية التحتية التي تكفل وصول الدعم النقدي بسهولة لمستحقيه على المدى المتوسط.

2- ضرورة مراجعة طريقة حساب سلة السلع المرتبطة بحساب التضخم، من حيث اختيار السلع المرتبطة بالمائدة المصرية، بما يساهم في دقة تحديد حجم الدعم المستحق.

3- البدء في الاستهداف الجزئي لبعض الفئات في منظومة الدعم النقدي، للسيدات الحوامل أو كبار السن على سبيل المثال، كجزء من التجارب التطبيقية قبل التحول الكامل.

4- ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الادنى للفقر على المستوى الوطني، وحساب مبلغ الدعم بشكل مختلف للمستحقين عبر معادلة إنفاق تأخذ في الاعتبار تباين مستويات الفقر بين المستحقين، دون التسبب في حالة من التضخم الحلزوني عبر زيادة الدعم النقدي بنفس نسبة زيادة معدلات التضخم من خلال طباعة البنكنوت.

5- ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لبرامج الدعم، وتنقية قواعد البيانات المستهدفة قبل المضي في أي سياسة جديدة.



المشاركين فى ورشة عمل المصرى الديمقراطى

شارك في الورشة: النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ.

الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق.

الدكتورة رانيا عبد النعيم، استشاري الحماية الاجتماعية.

الدكتور أحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية.

أدار الورشة: الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب.

وحضر اللقاء عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وقيادات وشباب الحزب بالإضافة لمهتمين بالقضية من خارج الحزب.