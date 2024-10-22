القبض على متحرش المنصورة بعد تداول فيديو له

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على طالب لقيامة بالتحرش بفتيات المنصورة بعد تداول مقطع فيديو له.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو ادعت خلاله إحدى الفتيات بقيام شخص بالتحرش بالفتيات بالدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.