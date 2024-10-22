إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي في مسابقة شغل وظائف بجهاز شئون البيئة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن الموعد المقرر للامتحان الشفوي، والذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية والمقرر إجراؤها من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل ولمدة ٣ أيام.



وكان الجهاز أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يعقد الامتحان الشفوي بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) أمام عمارات الفسطاط بجوار متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.