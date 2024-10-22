التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 34967 استفسارا وشكوى خلال سبتمبر
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.
وانتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني لعدد 40 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع 13837 مراسلة إلكترونية استقبلها من 210 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي بين الجهاز والوحدات الحكومية.
كما انتهي الجهاز من دراسة 34967 استفسارا وشكوى وردت إليه عبر الآليات المخصصة لذلك.
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