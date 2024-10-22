الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"إسلام الشارع" ضمن الأكثر مبيعًا بالمركز القومي للترجمة

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

ضمت قائمة الأكثر مبيعًا بالمركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة كتابًا بعنوان "إسلام الشارع: الدين في الأدب العربي الحديث".

 الكتاب من تأليف محسن جاسم الموسوي وترجمة هاجر بن إدريس، وذلك بالتعاون مع مشروع كلمة للترجمة.

كتاب إسلام الشارع


‎يوضح الكتاب العلاقة الوثيقة التي تربط الدين بالشارع كما صورها الأدب العربي الحديث ويرصد في نفس الوقت القطيعة بين النخبة والعامة والتي سمحت لتيارات رجعية بالظهور على حساب الفكر النهضوي.


ويتعامل الكتاب مع الجانب الشعبي للإسلام، كما هو مشروح ليس فقط في الكتب الدينية التقليدية وإنما كذلك في كتابات المفكرين الذين أثروا على الرأي العام. 

 يشرح الدكتور محسن الموسوي الفجوة المتفاقمة التي نشبت بين المثقفين، الذين قادوا الحداثة العربية والإسلامية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبين تصاعد الحمية الإسلامية على مستوى القاعدة الشعبية في الشارع وماذا يستطيع المثقفين أن يقدموه لإعادة التواصل مع الجماهير مرة أخرى ومواجهة التيارات الرجعية.

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الأدب العربى المركز القومي للترجمة القومي للترجمة وزارة الثقافة

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