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رياضة

لاعب تشيلسي على رادار دورتموند في الميركاتو الشتوي

تشيلسي
تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند يستهدف تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل، ويفكر في التحرك لضم أحد لاعبي تشيلسي

ووفقا  لشبكة "سكاي ألمانيا"، عرض تشيلسي لاعبه بن تشيلويل على دورتموند الصيف الماضي، وناقشت إدارة الفريق الألماني الأمر قبل أن ترفض إتمام الصفقة.

وأكدت التقارير أنه لم يعد تشيلويل يشارك مع تشيلسي، حيث خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم جاءت في كأس الرابطة، ولم يعد يتواجد حتى في قائمة البلوز ويبدو أن رحيله عن الفريق اللندني مسألة وقت.


ومع ذلك يعاني تشيلويل من سجل لا يحصى مع الإصابات منذ عام 2021 والتي غاب بسببها عن ما يصل إلى 100 مباراة.

وحجز الجزائري رامي بن سبعيني مكانه في مركز الظهير الأيسر لدورتموند وسجل هدفه الأول في الموسم في الفوز بنتيجة (2-1) أمام سانت باولي، إلا أن البدائل تبقى نادرة في النادي الألماني، وبالنظر إلى بدائل بن سبعيني، يمكن للمدرب نوري شاهين تغيير مركز جوليان ريرسون أو الاعتماد على الشاب ألموجيرا كابار، وبالتالي يفكر دورتموند في التحرك في الشتاء لتدعيم ذلك المركز.

 

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