آرني سلوت يعدد مزايا محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء نجمه المصري محمد صلاح، بعد الفوز على ضيفه تشيلسي (2-1) في ملعب آنفيلد، أمس الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت لصحفي سأله عن تأثير صلاح، حسبما نقل الموقع الرسمي لليفربول: "الشيء الجيد هو أنه عادةً إذا سألني أحد عن محمد صلاح، يكون السؤال دائمًا عن عقده، لذا من الجميل الآن أن تسألني فقط عن مدى أهميته".

تأثير محمد صلاح

وأضاف: "صلاح مهم بالنسبة لنا، بسبب الأرقام التي حققها... لقد كان تعليقًا طريفًا بعد المباراة، قلت لترينت ألكسندر أرنولد: لديك الآن منافسة، لأنني رأيت اليوم أن مو يمكنه اللعب كظهير أيمن أيضًا".



وأتم: "المجهود الدفاعي الذي قدمه صلاح، لمساعدة الفريق في هذا الجزء، أسعدني تمامًا مثل هدفه وصناعته للهدف الثاني".