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رياضة

آرني سلوت يعدد مزايا محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء نجمه المصري محمد صلاح، بعد الفوز على ضيفه تشيلسي (2-1) في ملعب آنفيلد، أمس الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت لصحفي سأله عن تأثير صلاح، حسبما نقل الموقع الرسمي لليفربول: "الشيء الجيد هو أنه عادةً إذا سألني أحد عن محمد صلاح، يكون السؤال دائمًا عن عقده، لذا من الجميل الآن أن تسألني فقط عن مدى أهميته".

 

تأثير محمد صلاح 

 وأضاف: "صلاح مهم بالنسبة لنا، بسبب الأرقام التي حققها... لقد كان تعليقًا طريفًا بعد المباراة، قلت لترينت ألكسندر أرنولد: لديك الآن منافسة، لأنني رأيت اليوم أن مو يمكنه اللعب كظهير أيمن أيضًا".


وأتم: "المجهود الدفاعي الذي قدمه صلاح، لمساعدة الفريق في هذا الجزء، أسعدني تمامًا مثل هدفه وصناعته للهدف الثاني".

 

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