الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في التجمع

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الخامس نشب بها حريق في منطقة التجمع لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى المكان الحريق ونجحت في السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.


وكشفت التحريات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة القاهرة الجديدة منطقة التجمع غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

اندلاع حريق في مزرعة بالوادي الجديد والدفع بـ 8 سيارات إطفاء لإخماده

محافظ الغربية يتفقد موقع حريق مصنع بلاستيك بكفر الزيات (صور)

ماس كهربائي وراء حريق مصنع للغزل والنسيج في إمبابة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

لمحاكمته في 3 اتهامات، أحمد فتوح يصل جنايات مطروح (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية