انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الخامس نشب بها حريق في منطقة التجمع لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى المكان الحريق ونجحت في السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.



وكشفت التحريات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.