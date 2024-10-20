حبس سائق نقل بتهمة دهس شخص بسيارته في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا ما أدى إلى وفاته.