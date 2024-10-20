الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس سائق نقل بتهمة دهس شخص بسيارته في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا ما أدى إلى وفاته.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله أى تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان النيابة العامة

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