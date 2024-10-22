عاطل متهم بقتل سائق توك توك في عين شمس: "المجني عليه كان يريد أكثر من حقه"

أدلى عاطل متهم بقتل سائق “توك توك” بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.

وقال المتهم إنه أثناء ركوبه التوك توك بصحبة السائق، وبعد توصيله إلى المكان الذي يريد الوصول إليه اختلفا على 10 جنيهات ثمن الأجرة.

عاطل متهم بقتل سائق توك توك: "المجني عليه كان يريد أكثر من حقه"

وأضاف المتهم أنه أعطى للسائق الأجرة المتعارف عليها، إلا أنه أراد أكثر من حقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، طعن فيها الأول السائق طعنة نافذة بالقلب أسقطته غارقا في دمائه.



تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة شخص في شارع العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

مقتل سائق “توك توك”

بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سائق "توك توك" يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشف الفحص المبدئى، عن ركوب شاب مع سائق “توك توك”، وطلب توصيله بدائرة القسم، وأثناء السير نشبت مشادة كلامية بسبب أجرة التوصيل، فطلب السائق من الشاب النزول، تطورت المشادة إلى رفض طلبه وقام بطعن المجنى عليه؛ مما أسفر عن مصرعه فى الحال.