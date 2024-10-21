حبس عاطل بتهمة قتل سائق توك توك في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل بتهمة قتل سائق توك توك بسبب الخلاف حول اجرة التوصيل 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة شخص في شارع العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

مقتل سائق توك توك مقتل سائق توك توك

بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سائق توك توك يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشف الفحص المبدئى، عن استقلال شاب مع سائق توك توك وطلب توصيله بدائرة القسم، وأثناء السير نشبت مشادة كلامية بسبب أجرة التوصيل، فطلب السائق من الشاب النزول، تطورت المشادة إلى رفض طلبه وقام بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.