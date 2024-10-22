الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

يوم ساخن في البرلمان.. وزير التعليم يلقي بيانا مهما أمام مجلس النواب.. مناقشة مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.. واستعراض تقرير حول معايير تعزيز عمليات تصنيع الأدوية

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيتو

مجلس النواب، يوم ساخن تشهده الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، ما بين إلقاء بيان وزاري ومناقشة أكثر من تقرير.

يلقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بيانًا أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

 

بيان وزير التعليم أمام مجلس النواب

 ويستعرض وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، آليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

 

إعادة تسليم الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

 كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 منحة برنامج دعم الاتحاد الأوروبي 

 كما تشهد جلسة النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي. 

 

تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية

 ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عاجل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى سبق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.

 

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