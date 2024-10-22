الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

وزير التعليم يلقي بيانا أمام جلسة النواب اليوم

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فيتو

يلقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، بيانًا أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

 

بيان وزير التعليم أمام مجلس النواب

كما يستعرض وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، آليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

 

إعادة تسليم الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 منحة برنامج دعم الاتحاد الأوروبي 

كما تشهد جلسة النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي. 

 

تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

 

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