تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالقاهرة لاتهامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة بصحبته، 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كان تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بالواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق – مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله السيارة المُشار إليها.
وبمواجهتــــــه اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
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