الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالقاهرة لاتهامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بالواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق – مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله السيارة المُشار إليها.

 وبمواجهتــــــه اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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