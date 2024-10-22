قبل تعامد الشمس، احتفالية لـ 9 فرق للفنون الشعبية على مسرح السوق في أبوسمبل السياحية (فيديو وصور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في ليلة تعامد الشمس على مشاركة أهالي مدينة أبو سمبل، والأفواج السياحية والزائرين الأجواء الاحتفالية التي قامت بتقديمها 9 فرق للفنون الشعبية وهي أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوي والوادي الجديد والأنفوشي والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية على المسرح الذى تم إقامته بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بمنطقة ميدان السوق بوسط المدينة.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد شرباشي مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، فضلًا عن الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى باعتبارها ظاهرة فلكية فريدة من نوعها جسدت على مدار أكثر من 33 قرنًا حدثًا سياحيًّا وثقافيًّا وفنيًّا كبيرًا مما يساهم بدوره في التسويق الجيد للمقومات السياحية التي تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

أشار إلى أن مدينة أبو سمبل تزينت وأصبحت في أبهى صورها لإستقبال هذا الحدث العالمي، وتم تكثيف أعمال النظافة العامة ووضع اللمسات الجمالية في كل مكان بداية من المطار وحتى المعبد ليبهر ضيوف المهرجان، وتم الحرص كذلك على وضع شاشة عملاقة أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.