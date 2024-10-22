الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية (فيديو)

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل وكالة الفضاء المصرية، وذلك لرصد المهام التي تقوم بها الوكالة لاستعراض أبرز وآخر الأعمال للوكالة.

تضمنت الفيديوهات جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، لاستعراض أبرز الأعمال في إطار توطين تكنولوجيات الأقمار الصناعية، وأيضًا من داخل معمل تصميم واختبار أنظمة التحكم في الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، تم إظهار جهود مصر لتوطين برمجيات التحكم في القمر الصناعي أثناء مرحلة الإطلاق.

وكشفت الفيديوهات التي شملت لقاءات مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، أن مصر أطلقت أول قمر تشغيلي بالشراكة مع الصين في ديسمبر 2023 "مصر سات 2"، ما يُعتبر تجربة فريدة بالنسبة لمصر، مضيفًا أنه تلى ذلك إطلاق قمر آخر بنسبة صناعة محلية مصرية وصلت إلى 40%، موضحًا أن ذلك ضمن خطة مصرية لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بنسبة 60%؛ كما أشار إلى أن مصر من أولى الدول في إفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا الفضاء، وأطلقت أقمارًا صناعية، مضيفًا أن مصر تمتلك 13 قمرًا صناعيًّا حتى الآن.

وأوضح الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هناك مشروعات عديدة لتطوير الأقمار الصناعية وتوطين صناعتها في مصر، كمشروعات الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية وبعضها يتعلق بتجميع وتكامل أقمار بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا مشتركًا بين 5 دول إفريقية في قمر التنمية الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما أن مصر لديها تعاون واسع على المستوى الدولي في مجال الفضاء، مشيرًا إلى وجود شراكات مع دول أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية في هذا المجال.

ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل تأسيس وكالة الفضاء المصرية عام 2018، حيث إن تاريخ الفضاء في مصر يمتد إلى ما قبل ذلك، فكان فيها أول مرصد في العالم قبل 7 آلاف سنة، والذي كان يستخدم في الفلك لمعرفة حركة الشمس والكواكب لتحديد بداية العام والموسم الزراعي والحصاد، بحسب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكالة الفضاء المصرية الأقمار الصناعية تكنولوجيات الأقمار الصناعية مصر القمر الصناعي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير مطاري برج العرب والعلمين الدولي

رئيس الوزراء يتابع جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته بمجال البترول

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

رئيس الوزراء يحضر حصة لغة عربية بأحد الفصول في كرداسة

رئيس الوزراء يتفقد مدارس كرداسة وطرق التعامل مع الكثافات الطلابية وعجز المدرسين

حقيقة إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20%

رئيس الوزراء يستكمل مناقشات مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال

الأكثر قراءة

أخبار مصر: السيسي يتوجه إلى روسيا، موقف جديد للزمالك من الانسحاب ورسالة إلى بيراميدز تثير جدلًا، كمين لرئيس الأركان الإسرائيلي

تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

محامي أحمد فتوح عن التصالح مع أسرة ضحية الدهس: إن شاء الله خير (فيديو)

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية