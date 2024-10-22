الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة لكشف غموض العثور على جثة متحللة بطريق دهشور في أكتوبر

كشف غموض العثور على
كشف غموض العثور على جثة متحللة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثة متحللة بطريق دهشور في أكتوبر.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.


العثور على جثة في الشارع


وكانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة في حالة تحلل، وبعرض البلاغ على اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

 

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