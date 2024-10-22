الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت  أسعار العدس، بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء 22/ 10/ 2024، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

 

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار العدس اليوم، فيتو
أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح  سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيها و66 جنيها.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 21- 10- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وسجل سعر الفول السائب، بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر الفول المعبأ، بين 52 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس اسعار العدس سعر كيلو العدس أسعار العدس الأصفر سعر كيلو العدس بجبه

مواد متعلقة

طريقة عمل شوربة العدس، أكلة لذيذة وموفرة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 21- 10- 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

أخبار مصر: السيسي يتوجه إلى روسيا، موقف جديد للزمالك من الانسحاب ورسالة إلى بيراميدز تثير جدلًا، كمين لرئيس الأركان الإسرائيلي

تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

محامي أحمد فتوح عن التصالح مع أسرة ضحية الدهس: إن شاء الله خير (فيديو)

تواجد أمنى مكثف بمحيط جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح (بث مباشر)

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية