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الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لموظفين في 20 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ,فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.


وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للضوابط القانونية المقرر بقانون رقم 81 لعام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد.

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 20 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلومة أو ماجستير او دكتوراه أثناء الخدمة.

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 114 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة قانون الخدمة المدنية الجديد

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