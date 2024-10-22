إغلاق وتشميع محلات تحولت من سكني إلى تجاري بالجيزة (صور)

شهدت محافظة الجيزة حملة مكثفة لإنفاذ القانون وإزالة التعديات، حيث قامت بغلق وتشميع عدد من المنشآت التي تم تحويلها من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بشكل مخالف للقانون.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي أكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

إمبابة وكرداسة في دائرة الضربات

وشهدت أحياء إمبابة ومركز ومدينة كرداسة أكبر قدر من الإجراءات، حيث قامت الأجهزة المعنية بغلق وتشميع عدد من المحلات التجارية التي تم تحويلها من وحدات سكنية دون الحصول على التصاريح اللازمة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الجيزة تواجه التعديات بالضربات الحديدية

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة المعنية بمركز ومدينة كرداسة من ضبط وإزالة شدة خشبية لعقار سكني بطريق المريوطية أثناء محاولة تحويله إلى محل تجاري.

محافظ الجيزة يبعث رسالة واضحة للمخالفين

وتعتبر هذه الحملة رسالة واضحة للمخالفين بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على القانون، وأنها ستواصل جهودها لردع المخالفين وحماية المصلحة العامة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة مسؤولية مشتركة.