الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظ الجيزة يوجه بوضع مخطط لتطوير حديقتي البحر الأعظم والمحطة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة حيث حرص المحافظ على متابعة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة بالمركز وسرعة الرد على إستفساراتهم وتوجيههم والبت فى الطلبات المقدمة من قبلهم.


وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى جنوب الجيزة ومدير المركز التكنولوجى بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإسراع وتيرة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لإنهاء كافة الطلبات دون تأخير.
 

كما إطمأن المحافظ على مستوى الخدمات وسرعة البت بالطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب الانجاز وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز. 
 

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد عدد من القطاعات بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الحالة العامة للطرق والنظافة والإشغالات. 
 

وضع مخطط شامل لتطوير حدائق شارع البحر الأعظم والمحطة 

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومسؤلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الإسكان بوضع مخطط شامل لتطوير حدائق ( شارع البحر الأعظم، المحطة ) بالحي.
 

وأكد المحافظ على مسئولى تلك الجهات ضرورة بحث تحقيق الإستفادة القصوى من التطوير وإستثمار الموقع المتميز لتلك الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزة.
 

كما كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بإعداد رؤية لرفع العوائد الإستثمارية لتلك المواقع لتعظيم الإستفادة منها وتوفير المخصصات اللازمة لأعمال صيانتها وتطويرها الدورى.
 

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسئولى مديرية الاسكان بالجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.

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