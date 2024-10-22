تفاصيل مسلسل آبل الجديد Before

مسلسلات آبل، أعلنت +Apple TV ـ منصة آبل بلس، عن طرح أولي حلقتين من مسلسلها الدرامي القصير Before، بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

قصة مسلسل آبل Before

مسلسل Before، من بطولة النجم بيلي كريستال، وتدور أحداثه حول طبيب نفسي للأطفال، يفقد زوجته بشكل مأساوي، ليقابل بعد ذلك طفلا صغيرا، يعاني من اضطراب نفسي، ويعيد للطبيب ذكريات ماضيه القاسي.، وتتوالى الأحداث.