إجراء تحليل DNA لكشف هوية جثة شخص عثر عليها بالشرقية

قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليها داخل وحدة سكنية بنطاق الحي الـ 12 بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية وأخذ عينة من «DNA» تمهيدًا لإجراء المقارنات حال ظهور أحد من ذوي المتوفى.

العثور على جثة متحللة بمدينة العاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الامنية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق باستقبال جثة متحللة لشخص مجهول الهوية وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

خطوات التعامل مع الجثث مجهولة الهوية وفي حال عدم التوصل لذويهم

إعداد تقرير الصفة التشريحية

فبمجرد العثور على جثة يتم إبلاغ النيابة العامة، لتبدأ في ممارسة جزأين من التحقيق؛ الأول.. قانوني يتمثل في محاولة التعرف على ملابسات واقعة الوفاة، والوصول إلى مرتكب الواقعة، واستدعاء الشهود، بينما يكون الجزء الثاني.. تحقيقًا فنيًّا لمعرفة سبب وفاة المجني عليه، وذلك بالتعاون مع رئيس مصلحة الطب الشرعي الذي يكلف طبيبًا من قسم الطب الميداني لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه سواء كان مقتولًا أو منتحرًا.

إيداع بالمشرحة.. وإجراء تحليل الحمض النووي "DNA"

كما يتم إيداع الجثة المجهولة الهوية في أقرب مشرحة لها، على أن يسحب منها تحليل الحمض النووي "DNA"، والاحتفاظ به، وفي حال سؤال مواطن ما على أي شخص مفقود من ذويه من الدرجة الأولى، يتم إجراء تحليل الحمض النووي له ومطابقته مع تحليل عينة الحمض النووي للجثة المجهولة؛ لاستبيان ما إذا كان هناك صلة قرابة من عدمه.

وفي حال عدم التوصل إلى أهل مجهول الهوية يتم دفنه في أقرب مقبرة من مقابر الصدقة، وأنه ليس هناك حصر لتلك الجثث وإنما تختلف من يوم لآخر، ومن شهر لآخر، ومن سنة لأخرى.

10 خطوات لكشف هوية الجثث المجهولة بداية من العثور عليها إلى التصريح بدفنها وهذه الخطوات هي:

- التحفظ على الجثة ونقلها للطب الشرعى، التشريح لبيان أسباب الوفاة

-أخذ عينة من DNA تمهيدا لإجراء المقارنات حال ظهور أحد من ذوي المتوفاة

- انتداب خبراء البصمات للانتقال لمحل تواجد الجثة

-رفع بصمات يديها لإرسالها لإدارة الأحوال المدنية والحاسب الآلي

-إجراء المقارنات للوصول إلى هوية المتوفى

-انتداب خبير التصوير الجنائي لتصوير الجثة بأكثر من موضع واتخاذ كافة إجراءات النشر

-إخطار مكتب بلاغات العاصمة لاتخاذ إجراءات النشر الخاصة بصور المتوفى إلى مكتب بلاغات الغياب على مستوى الجمهورية.

-يستعلم مكتب بلاغات الغياب بالعاصمة عما إذا كان قد سبق الإبلاغ بغياب أو فقد المتوفى بحسب أوصافها أو ملابسها المعثور بحالتها عليها

-عقب التوصل لذوي المتوفي يتم إبلاغهم للحضور لسراي النيابة فورا

-تطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.