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عقارات

تعرف على الحد الأدنى والأقصى للدخل للحصول على شقق سكن كل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن كل المصريين 5 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ونتيجة لارتفاع أسعار الشقق فى الطرح التكميلي قررت وزارة الإسكان ممثلة في مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعديل الحد الأدنى والأقصى للدخل للحصول على شقق سكن كل المصريين، بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار.

وفيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

والحد الأقصى للمواطنين منخفضي الدخل  15 ألف جنيه شهريًّا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

ويخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًّا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا بواقع 240 ألف جنيه سنويًّا للفرد.

 

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