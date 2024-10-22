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محافظات

عروض فنية متميزة تسحر قلوب السياح في ليلة تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل (فيديو وصور)

استعراضات في معبدي
استعراضات في معبدي أبو سمبل، فيتو

في أجواء ساحرة لليلة تعامد الشمس تجسد عظمة المصريين، ووسط حضور كبير للأفواج السياحية والزائرين المصريين شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاحتفالية التي تم تنظيمها بصحن معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك بحضور المهندس حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، فضلًا عن الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات وزارات السياحة والأثار والثقافة والمحافظة.

وقد تم تقديم عرض أوبريت " أسوان تجمعنا مهما تبعدنا المسافات" بأداء متميز لـ 9 فرق للفنون الشعبية، وهي أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوي والوادي الجديد والأنفوشي والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية، والتي قامت بتقديم تبلوهات فلكلورية متنوعة بمسرح معبدى أبو سمبل.

 

 

 

 وشهدت كافة الفعاليات تفاعل ملحوظ من الأفواج السياحية والزائرين من المصريين، وكذا أهالي المدينة السياحية.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل كمال إن تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام لإحياء ليالي وأيام هذا المهرجان، موضحًا بأنه تم تجهيز شاشة البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر الثلاثاء 22 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام الموجودين في صحن معبدي رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وهو الذي تواكب مع تقديم الفرق الفنية لعروضها الممتعة داخل 10 مواقع ثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءًا من 17 أكتوبر، لتختتم أثناء حدوث الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس.

 

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​ أسوان تعامد الشمس مهرجان ليالى فاعليات

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