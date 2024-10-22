الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

ضبط 200 كيلو لحوم ومجمدات غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملة بسوهاج (صور)

حملة على الأسواق،
حملة على الأسواق، فيتو

شنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج  بقيادة الدكتور أحمد حمدي مدير المديرية وأعضاء ادارة الرقابة الداخلية والحوكمة حملة مكبرة على منافذ بيع وعرض اللحوم بمدينة جهينة.

الحملة تضبط ٢٠٠ كيلو جرام ومجمدات غير صالحة 

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٠ كيلو جرام لحوم بلدية ومصنعات ومجمدات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وأحالتها لوكيل النائب العام لصدور قرار النيابة

 

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أحمد حمدي اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور احمد حمدى غير صالحة للإستهلاك لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي مديرية الطب البيطرى

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