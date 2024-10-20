بيطري سوهاج يكشف إحصائيات تحصين الحيوانات ضد مرض الطاعون

أعلنت مديرية الطب البيطري بسوهاج اليوم أن نسبة تحصين الحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تخطت نسبة ال١٦٠٪؜ منذ بدء الحملة في ١٩ سبتمبر والتى انتهت في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور أحمد حمدى مدير عام المديرية بسوهاج أن الحملة استطاعت تحصين ٣٣٥٠٠ رأس من الأغنام والماعز في حين تم تحصين ٢٠٠٠٠ حيوان فقط في ٢٠٢٣ عن نفس الحملة مما يعد هذا العام طفرة في أداء الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بسوهاج.

الحملة بناء على تنفيذ مبادرة بداية

يذكر أنه يأتي هذا تنفيذا لتعليمات محافظ سوهاج في ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية) والتي تقوم فيها المديرية بالمساهمة في وصول خدمة جيدة للمواطن في سوهاج مما يدفع بعجلة التنمية ويتحقق المشروع الرئاسي للجمهورية الجديدة.