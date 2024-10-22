الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عقارات

قبل التقديم، أبرز الاختلافات بين شقق دار مصر وجنة في الطرح الجديد

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن، ويضم الطرح شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز.

 

وقبل الحجز اعرف الفرق بين شقق دار مصر وجنة مصر: 

شقق جنة مصر 

 

الشقق كاملة التشطيب داخل كمباوند متكامل الخدمات.

أماكن الشقق ومساحتها:


-القاهرة الجديدة: 
409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².
 

- 6 أكتوبر: 
223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

 

دمياط الجديدة: 
150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

 

 

شقق دار مصر 

 

الشقق كاملة التشطيب  وجاهزة للاستلام.

أماكن الشقق ومساحتها كالتالي:
 

- 6 أكتوبر: 
22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².
 

العاشر من رمضان: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².
 

 السادات: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

 

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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الإسكان المتميز الإسكان العاشر من رمضان القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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