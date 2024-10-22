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حوادث

النيابة تتسلم تقرير معمل السموم لسائق متهم بدهس شخص في مدينة نصر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير معمل السموم لسائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته. 

وتبين احتواء دم المتهم على أيض مخدر الحشيش.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا ما أدى إلى وفاته.


وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله أي تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثان

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