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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق نقل متهم بدهس شخص أسفل عجلات سيارته بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته إلى الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات له.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة إخطارا بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا ما أدى إلى وفاته. 

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله أي تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.


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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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