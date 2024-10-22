بصوت الخمسة الكبار، 20 تلاوة مجودة ومرتلة بإذاعة القرآن الكريم اليوم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة النبأ 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة الحج 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة هود 15 ق.



52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ فتحى خليف وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.



09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة النساء 24ق.



44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



13:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ هانى الحسينى وما تيسر من قصار السور 30 ق.



14:30 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.



الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 15:56 ومصحف مجود للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي من الاية 83 من سورة طه إلى الاية 127 سورة من سورة طه 29



18:22( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة الجاثية 15ق.



18:56( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ إبراهيم المنصورى وما تيسر من سورة القصص 15ق.



19:16( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحجرات 15ق.



19:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء 15ق.



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب/سبأ 28ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم 42ق.



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ حسين يوسف القرناوي وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.