حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة في ساقلتة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب، رئيس المركز، بعمل كمائن أمنية ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين من سائقي السيارات والتكاتك بنطاق مدينة ساقلتة.

وقد ضمت الحملة عاصم شعبان، مدير المواقف، وذلك بالتنسيق مع مباحث المرور وشرطة ساقلتة وعدد من موظفي المرافق والمتابعة الميدانية.

تحرير عدد من المحاضر للمركبات المخالفة

وقد تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر لعدد من التكاتك والسيارات لارتكابهم مخالفات رفع الأجرة المقررة أو السير عكس الاتجاه او التحميل خارج الموقف أو عدم حمل رخص قيادة وتسيير كذلك محاضر مخالفة خطوط السير أو الوقوف بنهر الطريق أو إثارة الفوضى وتعطيل السير.

تنسيق مع مباحث المرور وإدارة المواقف

وأكد رئيس المركز أن تلك الحملات ستكون متواصلة بالتنسيق والاشتراك مع مباحث المرور ومركز الشرطة بصفة مفاجئة لضبط المركبات المخالفة وتحرير المحاضر المرورية المتنوعة ووقف خط السير وسحب الرخص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج من أجل ضبط المخالفين من سائقي المركبات لإحداث سيولة مرورية بالشوارع.