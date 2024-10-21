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اقتصاد

93.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الاثنين  نسبة 93.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1 % والعرب على 3.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9 %و سجل العرب 6.6 %.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 138.3مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.885,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

تداولات جلسة الاثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة

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