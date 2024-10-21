تحرير 148 مخالفة تموينية متنوعة في حملات مكبرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة علي القري والمراكز، في توقيت واحد بالتعاون مع مكاتب التموين والإدارات التموينية المنتشرة في ربوع المحافظة، وشارك في الحملة مدريتي الصحة والطب البيطري، وقسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الاسواق ومنع التجار من طرح سلع مجهولة أو مهربة أو منتهية الصلاحية للتداول.

المحاضر التي تم تحريرها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين تمكنت خلال حملاتها من تحرير 148 مخالفة متنوعة، في قطاعي الاسواق والمخابز.

المضبوطات التي تم التحفظ عليها

وأضاف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ ماشية تزن 700 كيلو جرام مذبوحة بعد النفوق، محملة علي تروسيكل، كما تم التحفظ علي 34 شكائر دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية و200 كيلو جرام سكر تمويني، و168 زجاجة زيت تمويني، و660 كيس مكرونة تمويني، و450 عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل عبوه، كما تم التحفظ علي ماشية أخرى مذبوحة ومسلوخة تزن 300 كيلو جرام بالأحشاء، وطنين مخلفات جبن مجهولة المصدر قبل إعادة تدويرها، و7 أكياس كفتة، و16 علبة تونة.

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