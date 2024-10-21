قبل 24 ساعة من المباراة، مدرب ميلان يكشف تشكيل فريقه لمواجهة بروج

أكد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، اليوم الإثنين، أن الجناح رافائيل لياو، والمدافع ثيو هيرنانديز، سيعودان إلى التشكيل الأساسي للروسونيري في مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع.

وتم إيقاف هيرنانديز بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الهزيمة 2-1 أمام فيورنتينا، بينما جلس لياو على مقاعد البدلاء بعد تلك الخسارة.

وأضاف باولو فونسيكا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة بروج، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو: "سيلعبون غدا منذ الدقيقة الأولى، وأتوقع منهما ما أتوقعه من الجميع، أن يبذلا قصارى جهدهما لمساعدة ميلان على الفوز".

وسجل صامويل تشوكويزي هدف الفوز ضد أودينيزي، لكن من المقرر أن يكون من بين البدلاء في مباراة كلوب بروج.

فونسيكا يعلن تشكيل ميلان لمباراة كلوب بروج قبل يوم كامل

وقال فونسيكا مبتسما: "سأخبرك مباشرة بتشكيل الغد: مايك مانيان، إيمرسون رويال، ماتيو جابيا، فيكايو توموري، هيرنانديز، يوسف فوفانا، روبن لوفتوس تشيك، تيجاني ريندرز، لياو، كريستيان بوليسيتش، ألفارو موراتا".

وخسر ميلان أول لقائين له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام ليفربول وباير ليفركوزن.

وتابع: "بدأنا مباراتنا أمام 2 من أقوى الفرق في أوروبا حاليا، لم نفز لكننا أظهرنا علامات على النمو".

وختم: "يتعين علينا أن نواصل النمو في هذه البطولة ونريد الفوز إذا أردنا أن نحظى بفرصة الاستمرار، إنها ليست مباراة حاسمة لكنها مهمة، يتعين علينا الفوز".