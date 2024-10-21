الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل 24 ساعة من المباراة، مدرب ميلان يكشف تشكيل فريقه لمواجهة بروج

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

أكد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، اليوم الإثنين، أن الجناح رافائيل لياو، والمدافع ثيو هيرنانديز، سيعودان إلى التشكيل الأساسي للروسونيري في مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع.

وتم إيقاف هيرنانديز بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الهزيمة 2-1 أمام فيورنتينا، بينما جلس لياو على مقاعد البدلاء بعد تلك الخسارة.

وأضاف باولو فونسيكا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة بروج، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو: "سيلعبون غدا منذ الدقيقة الأولى، وأتوقع منهما ما أتوقعه من الجميع، أن يبذلا قصارى جهدهما لمساعدة ميلان على الفوز".

وسجل صامويل تشوكويزي هدف الفوز ضد أودينيزي، لكن من المقرر أن يكون من بين البدلاء في مباراة كلوب بروج.

فونسيكا يعلن تشكيل ميلان لمباراة كلوب بروج قبل يوم كامل

وقال فونسيكا مبتسما: "سأخبرك مباشرة بتشكيل الغد: مايك مانيان، إيمرسون رويال، ماتيو جابيا، فيكايو توموري، هيرنانديز، يوسف فوفانا، روبن لوفتوس تشيك، تيجاني ريندرز، لياو، كريستيان بوليسيتش، ألفارو موراتا".

وخسر ميلان أول لقائين له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام ليفربول وباير ليفركوزن.

وتابع: "بدأنا مباراتنا أمام 2 من أقوى الفرق في أوروبا حاليا، لم نفز لكننا أظهرنا علامات على النمو".

وختم: "يتعين علينا أن نواصل النمو في هذه البطولة ونريد الفوز إذا أردنا أن نحظى بفرصة الاستمرار، إنها ليست مباراة حاسمة لكنها مهمة، يتعين علينا الفوز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باولو فونسيكا ميلان كلوب بروج دوري ابطال اوروبا بروج فونسيكا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند

دوري أبطال أوروبا، سان جيرمان يكشف تطورات الثلاثي المصاب

دوري أبطال أوروبا، حكم مباراة بايرن ميونخ يثير مخاوف برشلونة

دوري أبطال أوروبا، الإصابات تربك حسابات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية