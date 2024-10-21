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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، كابوس 2024.. تعويم وارتفاعات غير مسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التعويمات والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز والكهرباء والغاز.. وخبراء: الناس هتجيب منين؟! والرئيس السيسي يأمر الحكومة بعقد اجتماعات مكثفة لمراجعة الموقف من صندوق النقد الدولي.. وزيادة الأجور والمعاشات قريبا.

 

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البنزين السولار الكهرباء الغاز فيتو جريدة فيتو بوابة فيتو عصام كامل

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