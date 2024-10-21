فيتو تكشف في عددها الجديد، كابوس 2024.. تعويم وارتفاعات غير مسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التعويمات والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز والكهرباء والغاز.. وخبراء: الناس هتجيب منين؟! والرئيس السيسي يأمر الحكومة بعقد اجتماعات مكثفة لمراجعة الموقف من صندوق النقد الدولي.. وزيادة الأجور والمعاشات قريبا.

اقرأ أيضا: -

عصام كامل يكتب: الإمام.. رجل فى حجم أمة .

سلامٌ على السنوار.. خبراء: إسرائيل لم تحقق الهدف الأول للعدوان على غزة.. ونتنياهو يبحث عن صفقة مع قائد «حماس» الجديد

اللواء نصر سالم: المقاومة قد تضعف لكنها لن تموت.. و7 أكتوبر أثبتت أن كتائب القسام لم تتأثر باغتيال القادة.

«التنمية المحلية» تفرض جباية جديدة على الأطباء ومطالب لمدبولى بالتدخل

أزمات بالجملة بين كولر وإدارة الأهلي قبل السوبر المصري.

د. ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق: حملات تزييف أصل قدماء المصريين «مهاترات» !.

د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الحشيش أكثر المخدرات انتشارا فى مصر.

مهرجان الموسيقى العربية.. لم ينجح أحد.. إهانة رتيبة الحفني ونسيان فريد الأطرش وتجاهل حلمي بكر واعتذارات النجوم.