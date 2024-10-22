محلل سياسي: الشعب الفلسطيني يحلم بكسر أنف الاحتلال رغم كل ما يحدث في غزة

كشف الدكتور عبد المجيد سويلم، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، عن أولويات الشعب الفلسطيني حاليًّا في ظل تضييق الخناق عليهم من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

موقف الاحتلال من الحقوق الفلسطينية

وأشار سويلم إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح يعيش على أمل كسر الحلقة الجهنمية الصهيونية، وكسر أنف ومقدرات الاحتلال ومنعه من تحقيق أهدافه والانتصار رغم معاناتهم في غزة والضفة، ذلك بعد كل ما تكبده من خسارات لن يتمكن من تجاوزها دون أن يدفع الثمن.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا أن الاحتلال يسعى بكل الطرق إلى عدم التسليم بالحقوق الوطنية للفلسطينين، وهذا يتطلب تضحيات رغم كل ما قدموه خلال عام كامل.

أهمية معركة الوعي مع دولة الاحتلال الصهيوني

وأضاف: المجتمع الإسرائيلي يتفاخر بالقدرة والتفوّق، ويرى في عنصريته مميزات تعززها الغطرسة، والدعم الدولي، والغطاء الكامل من كل دول الغرب، لافتًا إلى أهمية قيادة معركة الوعي بحكمة شديدة في هذه الأوقات الصعبة على المجتمع الفلسطيني.