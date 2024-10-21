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وزير الرياضة يناقش رسالة دكتوراه عن تطوير كرة القدم النسائية

مناقشة رسالة بجامعة
مناقشة رسالة بجامعة المنصورة، فيتو

شهدت جامعة المنصورة مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة مروة ماجد السواح، المدرس المساعد بكلية الآداب، بعنوان استراتيجية إدارة العلاقات العامة بالأندية الرياضية، لتطوير كرة القدم النسائية في ضوء رؤية مصر 2030م".

 


وتضمنت لجنة المناقشة  الدكتور أشرف صبحي، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة، والدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.

فيما تضمنت لجنة الإشراف الأستاذ الدكتور مروى السعيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الآداب، ودكتور مايسة حمدي، مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب.

وتقع الرسالة في أربعة فصول، واستهدفت التعرف على استراتيجية إدارة العلاقات العامة بالأندية الرياضية لتطوير كرة القدم النسائية في ضوء رؤية مصر 2030م، وتحديد سمات هذه الاستراتيجية ومتطلبات تطويرها وتنفيذها، والكشف عن دورها في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة المصرية لتنمية المرأة وتمكينها.

نتائج الدراسة قدرة استراتيجة العلاقات العامة

وقد أكدت نتائج الدراسة قدرة استراتيجة العلاقات العامة على نشر ثقافة ممارسة كرة القدم النسائية في المجتمع المصري، وتغيير الصور الذهنية والمعتقدات السائدة بشأنها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، فيما يتعلق بالرعاية الصحية (الهدف 3)، وضمان تعليم جيد ومنصف (الهدف 4)، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 5)، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف 10)، وجعل المدن والمجتمعات أكثر أمنًا وشمولًا (الهدف 11). 

ويمكن كذلك استخدام العلاقات العامة بالأندية الرياضية لخدمة الأهداف التنموية التي تتعلق بنمو الاقتصاد (الهدف 8)، وإنشاء مؤسسات متينة وقوية وشفافة (الهدف 16).

وقد أوصت الباحثة إدارات العلاقات العامة بالأندية الرياضية بأهمية العمل على تصميم وتنفيذ استراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية وفقًا لرؤية مصر 2030م، من خلال مشاركة المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة الحكومية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية ولجان التنمية.

استراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية

كما قدمت مقترحا مبسطا لخطوات إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.

عينة الدراسة تمثلت في جميع لاعبات كرة القدم

وتجدر الإشارة إلى أن عينة الدراسة تمثلت في جميع لاعبات كرة القدم والجهاز الإداري والفني للفرق المشاركة في المواسم من عام 2020 حتى عام 2024، في 12 ناديا مختلفا، بواقع (40 مفردة) لكل نادي. بالإضافة إلى عينة قوامها (28 مفردة) من ممارسي العلاقات العامة في هذه الأندية.

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