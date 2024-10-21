محافظة الدقهلية تدرس توسعة وازدواج الطريق المؤدي للمحطة الوسيطة للمخلفات

علق اللواء طارق مرظوق محافظ الدقهلية علي ضيق الطريق المؤدي للمحطة الوسيطة للمخلفات بنبروه.

ووجه "المحافظ " بدراسة توسعة وازدواج الطريق المؤدي إلي المحطة الوسيطة للمخلفات بنبروه حتي يتم استيعاب سيارات نقل المخلفات من المحطة إلي مصنع التدوير..



استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر وحرمه السيدة مارينا برغر في إطار زيارته للمحافظة لتفقد ومتابعة المشروعات الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوربي لتنقية مياه مصرف كيتشنر بطول 67 كيلو مترا، والتي يتم تنفيذها بمحافظات (الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ) بقيمة 87 مليون يورو مقسمين إلي 79 مليون يورو قرضا من البنك الأوروبي و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كيتشنر بوزاره التنميه المحليه، والدكتورة هناء صالح نائب مدير الوحده التنفيذيه بوزارة التنمية المحلية، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري، والمهندس شكري حسين نائب قائد الفريق، والدكتور أحمد سعيد قائد الفريق المشرف علي تنفيذ المحطه الوسيطه بنبروه، والأستاذ ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة نبروه.



حيث قام " محافظ الدقهلية" و" سفير الاتحاد الأوروبي" بتفقد مقر الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظة للوقوف علي كيفية العمل بها وإدارة المصانع وتم الاستماع إلي شرح مفصل حول عمل الإدارة وشرح مفصل حول مشروع مصرف كيتشنر، كما تفقدا موقع المحطة الوسيطة نبروه الجاري العمل بها وتم الاستماع إلي شرح مفصل حول مراحل العمل بالمحطة.

وثمن " المحافظ " دور الاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار لمساهمتهم في حل المشاكل التي تواجه مصرف كيتشنر من خلال تنقية المياه وتنفيذ وانشاء مصانع لتدوير القمامة وغلق المقالب للحفاظ علي البيئة.

وأوضح اللواء "مرزوق" بأن المشروعات المستهدفة بالدقهلية ضمن مشروع مصرف كيتشنر يتم تنفيذها بمركزي نبروه وبلقاس وهي عباره عن ( إنشاء المحطة الوسيطة بنبروه علي مساحة 2 فدان - غلق المقلب العمومي بقلابشو مركز بلقاس علي مساحة 52 فدانا - إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبه بقلابشو علي مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 600 طن يومي - تطوير ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية نبروه وبلقاس).

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية من المحافظات المتقدمة في تنفيذ محاور وبنود مشروع مصرف كيتشنر من خلال البدء في الخطوات التنفيذية والدراسات الاستشارية والوحدات القياسية لمعالجة ورفع كفاءة مصرف كيتشنر.

كما أشار اللواء " مرزوق " الي أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة العمل بمشروع مصرف كيتشنر وتنفيذ بنوده لتحقيق أقصي استفادة بيئية منه وهناك اجتماعات دورية لتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع.

وأكد " المحافظ " علي أن النظافة هي أحد أهم علامات حضارة الأمم والشعوب ومن خلالها يتم قياس مدي التحضر والوعي لدي الشعوب.



كما أشار اللواء "مرزوق" الي أن نظافة الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة هي التحدي الاكبر والأهم لدينا في الفترة الحالية ونعمل من خلال خطة موضوعة يتم دراستها لحل هذه المشكلة من جذورها عن طريق الجمع المنزلي.