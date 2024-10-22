زي النهارده، تأسيس الحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل وسر تدهوره السريع بعد ثورة 1919

في مثل هذا اليوم من عام 1907، أعلن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة الزعيم مصطفى كامل، ليبدأ مشوار صعب في الدفاع عن حقوق المصريين والدعوة إلى تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي.

توجهات وأفكار الحزب الوطني المصري

الحزب الوطني، ذو توجه إسلامي أسسه مصطفى كامل في 22 أكتوبر 1907 خلال الخطبة الأخيرة في حياة مصطفى كامل بالإسكندرية، لكن الحزب كحركة سياسية بدأت مشوارها عام 1895، بقيادة مصطفى كامل باشا، وهو صحفي من الإسكندرية، وكان أغلب أعضاءه من المتعاطفين مع النظام الملكي، لهذا دعمه الخديوي عباس حلمي الثاني، كما تأسست من نفس العباءة عام 1900، جريدة "اللواء"، وكانت معادية لبريطانيا ومؤيدة في الوقت نفسه للخلافة العثمانية.

وأصبح الوطني حزبًا رسميًّا في 22 أكتوبر 1907، بعد المؤتمر الأول لوطني، وخلال المؤتمر، دعم مصطفى كامل الملكية الدستورية، وتوفي كامل بعد شهرين فقط من المؤتمر.

وتولى الزعيم الوطني محمد فريد قيادة الحزب، واستمر في دعم سياسات الملكية والقانون والنظام والدولة، خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي عام 1910 ومن المفارقات أن قاتل بطرس غالي كان من المتعاطفين مع الوطني.

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى وتوفي فريد عام 1919، بدأ الحزب في التراجع مقابل توهج شعبية حزب الوفد، وساهم في هذا التراجع الخلاف الشرس بين محمد فريد وفهمى كامل شقيق مصطفى كامل على رئاسة الحزب حتى مات محمد فريد وأغلب القيادات وظلّ يفقد شعبيته حتى تم حلّ الأحزاب بعد ثورة 23 يوليو عام 1952.

ووضع الحزب الوطني عدد من أهدافه على رأس مشروعه الوطني، منها جلاء الإنجليز عن مصر، بث الروح الوطنية في الشعب، وعمل دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة، وترقية الزراعة والصناعة والتجارة والعمل لاستقلال الأمة علميًّا واقتصاديًّا.

من هو مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني؟

مصطفى كامل باشا، من مواليد 1874، زعيم سياسي وكاتب مصري، وكان من أكبر المناهضين للاستعمار وعرف بدوره الكبير في مجالات النهضة مثل نشر التعليم وإنشاء الجامعة الوطنية، وكان حزبه ينادي برابطة أوثق بالدولة العثمانية.

وأدت مجهوداته في فضح جرائم الاحتلال والتنديد بها في المحافل الدولية خاصة بعد مذبحة دنشواي التي أدت إلى سقوط اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر.

من أقواله المأثورة

«لو لم أكن مصريًّا لوددت أن أكون مصريًّا»

«أحرارًا في أوطاننا، كرماء مع ضيوفنا»

«الأمل هو دليل الحياة والطريق إلى الحرية»

«لا يأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس»

«إني أعتقد أن التعليم بلا تربية عديم الفائدة»

«إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما لا تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء»

«إن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو مرة واحدة يعش أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان»

«إن مصر للمصريين أجمع وعلى حامل اللواء أن يجدَّ ويجتهد حتى ينصهر داخل العمل الوطني فلا تستطيع أن تقول إلا أنه جزء من الشعلة»