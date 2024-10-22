محلل سياسي يكشف أسباب إصرار إسرائيل على تدمير الأونروا ومحوها من الوجود
كشف باسم برهوم، المحلل السياسي الفلسطيني، سر إصرار الكيان الصهيوني على تدمير مؤسسة الأونروا، أكبر داعم للفلسطينين في جميع أنحاء العالم.
تحالف أمريكا وإسرائيل لتدمير الأونروا
وأشار برهوم إلى أن مسألة إنهاء وجود وكالة الغوث ليست مجرد مخطط إسرائيل، أو تيارها المتطرف، وإنما هو توجه لدى التيارات الداعمة لإسرائيل حتى في الولايات المتحدة ذاتها.
وأشار المحلل السياسي إلى القرار الذي اتخذه دونالد ترامب، المرشح الحالي لرئاسة الولايات المتحدة والرئيس السابق عام 2018 عندما قرر وقف كافة أشكال الدعم للأونروا، لافتًا إلى وجود جهود مستمرة لإزاحة الوكالة من المشهد العالمي
أسباب إزالة مقر الأونروا من القدس المحتلة
وأوضح برهوم أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت إزالة مقر الأنروا من القدس، لأنه يعد نصبًا تذكاريًّا في وسط القدس لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وليس مجرد مبنى إداري للوكالة.
واختتم: جيش الاحتلال في قطاع غزة يتعمد تدمير كل ما يتعلق بالأونروا، مقرات، مدارس، عيادات صحية، وحتى قتل موظفيها لقطع أي صلة بين الفلسطينين والعالم، والأونروا إحدى أهم هذه الروابط.
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