الإثنين 21 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا في 13 محافظة الجمعة القادمة

المساجد الجديدة
المساجد الجديدة
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تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة القادمة 25 أكتوبر، 23 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 317 مسجدًا، منها 245 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و72 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12398 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و648 مليون جنيه.


وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، كالآتي:


ففي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الفردوس، عزبة أبو بكر، قرية لحيمر، مركز الدلنجات.

و مسجد الزهراء تروجي، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، ومسجد الكفاح الكبير، قرية الناصر شمال التحرير، مركز أبو المطامير، وصيانة وتطوير مسجد أم المؤمنين، عزبة نوبار، قرية الأمراء، مركز كفر الدوار. 


وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب، قرية المظاطلي،  مركز طامية  ومسجد عبد الهادي السعداوي، قرية الحامولي، مركز يوسف الصديق، وإنشاء مسجد الصديق، قرية الغابة، مركز إطسا.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة


وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، عزبة فريد حشيش، قرية مرصفا، مركز بنها.
وفي مديرية أوقاف الأقصر تم إحلال وتجديد مسجد حسب ربه، قرية الحبيل، مركز البياضية.
وفي مديرية أوقاف بني سويف تم إنشاء مسجد الرحمن، منطقة ابني بيتك رقم 2،  قطاع د، شرق النيل، مدينة بني سويف، وصيانة وتطوير مسجد  عزبة نجيب، عزبة نجيب، مركز ببا.
وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الأربعين،  قرية ميت ربيعة البيضاء، مركز بلبيس.
وفي مديرية أوقاف مطروح تم إحلال وتجديد مسجد أبو ذر الغفاري، مدينة براني.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن، منطقة أبو عطوة، قرية 30يوليو، مركز القصاصين الجديدة.


وفي مديرية أوقاف المنوفية تم صيانة وتطوير مسجد الصعايدة، عزبة الصعايدة، قرية مناوهلة، مركز الباجور.
وفي مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد البيومي، كوم الزرزور، مركز ديروط، ومسجد الرحمن، نجع سويلم.
وفي مديرية أوقاف المنيا تم صيانة وتطوير مسجد التوبة، الشيخ مبارك، مركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمن، قرية تنده، مركز ملوي.
وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، مساكن الري، أبو تشت، ومسجد البركة، الدهسة، العركي، فرشوط، ومسجد نور الإسلام، الحاج سلام، فرشوط.
وفي مديرية أوقاف أسوان تم إنشاء مسجد أبو أيوب الأنصاري، نجع العقيبة، قرية الحجز بحري، مركز إدفو.

 

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة مديرية أوقاف البحيرة مسجد التوحيد وزارة الأوقاف مدينة بنى سويف

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