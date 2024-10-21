تأييد السجن المؤبد لعاطل متهم بقتل صديقه في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، برفص الاستئناف المقدم من عاطل لاتهامه بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما، وقضت بتأييد حكم سجنه المؤبد.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر به طعنة في الصدر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، وقرر أنه كان على خلاف مالي مع المجني عليه، وتطور الخلاف إلى مشاجرة بينهما، وسدد له طعنة في الصدر أودت بحياته.