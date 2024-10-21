الأقصر تبحث مشاكل المواطنين باليوم المفتوح (صور)

شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انعقاد لقاء اليوم المفتوح لبحث ومناقشة شكاوى ومطالب المواطنين، بحضور هدى المغربى السكرتير المساعد للمحافظة ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

لقاء اليوم المفتوح

وتناول اللقاء مناقشة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وبحث مع كل مسؤول في اختصاصه آليات إيجاد أنسب الحلول فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة لكل جهة وذلك بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة، وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى والحصول على تراخيص.



أكدت "المغربى" على أهمية إقامة لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بشكل دورى بحضور مسؤولى الجهات المختلفة حتى يتسنى للمواطن لمس الجهود الحكومية المبذولة في سبيل التسهيل والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطن البسيط، ولضمان حصول كل ذى حق على حقه تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ببحث كافة طلبات وشكاوى المواطنين من خلال التواصل المباشر مع المواطنين فى وجود كافة المسؤولين لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم.

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