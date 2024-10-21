تسليم 8 نماذج من طلبات التصالح لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة في ساقلتة بسوهاج

قام خالد أبو محسب رئيس مركز ساقلتة في سوهاج بتسليم 8 نماذج 8 من طلبات التصالح للمواطنين لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.

وأكد " رئيس المركز" أن تسليم نموذج "٨" يأتى في إطار حرص المحافظة على حقوق المواطنين، مناشدا المتقدمين للتصالح ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتصالح بسرعة نهو الإجراءات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما سيترتب عليه إلغاء طلب التصالح وتنفيذ الإزالات الفورية، واتخاذ إجراءات صارمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ