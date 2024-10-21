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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة العين ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال أمام
مباراة الهلال أمام العين الإماراتي، فيتو

دوري أبطال أسيا، أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة العين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القاهرة.

 

تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز- ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

فريق الهلال السعودي، فيتو
فريق الهلال السعودي، فيتو

تشكيل العين أما الهلال السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: ماتيو سانابريا، كاكو، سفيان رحيمي.

مباراة العين أمام الهلال السعودي 

يسعى الهلال السعودي "المتصدر" إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفًا اليوم على نادي العين الإماراتي "حامل اللقب" على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025.

وكان العين أقصى الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية (4-2 ذهابًا و1-2 إيابًا) في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب يوكوهوما مارينوس الياباني.
 

ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة القارية ناجحة، حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادله مع ضيفه السد القطري 1-1 ثم خسارته أمام الغرافة القطري 2-4 في الدوحة، ليحتل المركز العاشر برصيد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد.
 

وفي المقابل يتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما فاز على الريان القطري 3-1 خارج ملعبه، وعلى الشرطة العراقي بخماسية نظيفة في الرياض.

والتقى الفريقان قاريًا في 15 مباراة, فاز الهلال في 7 مباريات, مقابل 6 انتصارات للعين, فيما كان التعادل حاضرًا في مواجهتين.

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