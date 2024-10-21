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أخبار مصر

لمدة 20 دقيقة، أسوان تحتفل بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، غدا

تعامد الشمس علي وجه
تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني
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تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل، فجر غدًا الثلاثاء، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدِه الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وهي واحدة من أندر الظواهر الفرعونية الفلكية فى العالم.
 

تعامد الشمس علي تمثال الملك رمسيس الثانى

وتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدِه الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان مرتين خلال العام؛ الأولى يوم 22 من فبراير والثانية يوم 22 أكتوبر لمدة 20 دقيقة، حيث تخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول 60 مترًا حتى تصل إلى قدس الأقداس.

ويتكوَّن قدس الأقداس من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسًا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح، وتستغرق ظاهرة تعامد الشمس على وجْه الملك رمسيس الثاني بمعبدِه الكبير من 20 إلى 25 دقيقة.

وتعدَّدت الروايات التي توضح أسباب مواعيد تعامد الشمس على وجْه تمثال الملك رمسيس الثاني في الـ22 من فبراير معلنًا بدء الموسم الزراعي وتخصيبه، فيما يأتي التعامد الثاني يوم 22 أكتوبر معلنًا بدء موسم الحصاد.

 

حملة إنقاذ معبد أبو سمبل
 

يذكر أن معبد أبو سمبل تعرَّض للغرق عقب بناء السد العالي نتيجة تراكم المياه خلف السد العالي وتكوُّن بحيرة ناصر، وبدأت الحملة الدولية لإنقاذ آثار أبو سمبل والنوبة ما بين أعوام 1964 و1968، عن طريق منظمة اليونسكو الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية بتكلفة 40 مليون دولار.  

وتمكنت الحملة الدولية لإنقاذ آثار أبو سمبل من نقل المعبد عن طريق تفكيك أجزاء وتماثيل المعبد مع إعادة تركيبها في موقعها الجديد على ارتفاع 65 مترًا أعلى من مستوى النهر، وتعتبر واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية.

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